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Gündem Honda, Tayland'daki üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek
Gündem

Honda, Tayland'daki üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek

Yeniakit Publisher
2024-07-13 07:55:00 -
Honda, Tayland'daki üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek

Honda Motor, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland içindeki üretimini yüzde 50'yi aşkın oranda düşüreceğini bildirdi.

Çinli otomobil firmalarının Güneydoğu Asya'da oluşturduğu rekabet karşısında Japon üreticilerin pazar payları olumsuz etkileniyor.

Honda Motor açıklamasına göre, Japon firma, Tayland'daki üretim kapasitesini yüzde 50'nin üzerinde düşürmeyi planlıyor.

Tayland'da iki tesisi bulunan firma, "Ayutthaya" fabrikasında araç montajını 2025 yılı sonuna kadar sonlandıracak.

Yeni karar doğrultusunda Japon firmanın Tayland içindeki üretim kapasitesi yıllık 270 bin araçtan 120 bine düşecek.

Söz konusu fabrika bir süre yedek parça üretimi yapacak. Firma "Prachinburi" tesisinde ise otomobil montajını sürdürecek.
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Devlet televizyonu NHK'nin aktardığına göre, Honda yöneticileri, yakın gelecekte Tayland içi satışlarda bir toparlanma öngörmüyor.

Honda, Tayland'da otomobil üretimine 1992 yılında başlamıştı.

Çinli üreticilerin Tayland'da pazar payını artırmasının, Japon firmaların satış rakamlarına olumsuz yansıdığı bildiriliyor.

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