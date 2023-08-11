Honda Jazz e: HEV Türkiye'de! Kararı piyasayı çok etkileyecek, Türkiye'yi sallayacak! Çarpıcı gelişme

Honda'nın makyajlanan hibrit modeli Jazz e:HEV; yenilenen petek ızgara, ön ve arka tampondaki girintili çizgiler ve değişen jantlarla daha sportif bir görünüme kavuştu.

Honda'dam yapılan açıklamaya göre, 1,5 litrelik hibrit motoruyla dinamik bir sürüş sağlayan yeni Jazz e:HEV, geliştirilen motor ve donanım teknolojileriyle sınıfındaki iddiasını güçlendirdi.

Türkiye pazarında hibrit ürün gamını büyütmeye devam eden Honda, B segmentindeki hibrit modeli Jazz'ı daha sportif bir tasarım, daha güçlü motor ve gelişmiş donanım özellikleriyle yeniledi.

Tasarımındaki değişimlerle sportif bir havaya sahip olan yeni Jazz e:HEV, güçlendirilen hibrit motor teknolojisiyle daha akıcı ve keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor.

Honda Jazz e:HEV, kristal kırmızı ve gün ışığı beyazı olmak üzere 2 renk seçeneğine sahip Advance donanım paketiyle 12 Ağustos'ta 1 milyon 390 bin TL'lik fiyatıyla Honda bayilerinde yerini alacak.

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HONDA E:HEV TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Honda'nın 20 yılı aşkın deneyimiyle geliştirdiği e:HEV teknolojisi, 1,5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor.

Honda Jazz e:HEV'de 'EV', 'Hibrit' ve 'Benzinli' sürüş olmak üzere 3 mod bulunuyor. Sistem, 3 mod arasında otomatik geçiş yaparak kesintisiz, dinamik ve akıcı bir sürüş sağlıyor.

Elektronik sürekli değişken (E-CVT) şanzımana sahip olan otomobilin elektrikli ve benzinli olmak üzere toplam gücü 109 beygir. Evde duvara monte edilen şarj ünitesi ile 3-4 saatte şarj olan otomobilin elektrikli sürüş menzili ise 50 km. 0'dan 100 kilometre/saat'lik hıza ise 9.4 saniyede ulaşıyor.

HONDA JAZZ E:HEV BOYUTLARI

Bagaj Hacmi: Yaklaşık 298 litre

Uzunluk: Yaklaşık 4,035 mm

Genişlik: Yaklaşık 1,695 mm

Yükseklik: Yaklaşık 1,524 mm

Dingil Mesafesi: Yaklaşık 2,530 mm

HONDA JAZZ E:HEV FİYAT

Honda Jazz e:HEV'in 1 milyon 390 bin TL'lik fiyatıyla Türkiye'de satışa çıkacağı açıklandı.

Öte yandan sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yıllar sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Arabada vurgunun önü kesildi. 2. elde fiyatlar düşüyor. Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri ve Maliye Bakanlığı'nın kredi musluğunu kısmasıyla birlikte otomobil fiyatları düştü. Zoraki aksesuar satışı bitti. Bazı bayiler sıfır araçta iskonto dahi uyguluyor. İkinci elde ise fiyatlar yüzde 5 geriledi.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; İki ay öncesine kadar bayilerde bulunamayan sıfır araçlar piyasaya çıkarken, bazı bayiler liste fiyatına yüzde 2-3 oranında iskonto dahi uygulamaya başladı. Birinci el araçların olması gereken seviyeleri görmesiyle birlikte ikinci el araçlarda da panik satışları başladı, fiyatlar yüzde 5 geriledi. Bu oran bazı modellerde ise yüzde 10'a kadar çıktı.

SİPARİŞ İPTALLERİ VAR

''Birinci el araç almak için aylar öncesinden sıraya giren vatandaşlara bayiler artık bir bir dönüş yapıyor. Ancak aradaki fiyat farkı nedeniyle sıraya girenler de siparişlerini iptal ediyor.Örneğin mart ayında 1 milyon TL'lik aracın güncel fiyatı 1.5 milyon TL olunca özellikle bu işin ticaretini yapanlar aracı almaktan vazgeçiyor.Çünkü tedbirler öncesinde bu farkı krediyle kapatıp aracı alıyor sonrasında da üstüne kâr koyarak satabiliyordu. Şimdi böyle bir satış yapma imkânı kalmadı. Son bir haftada sipariş iptalleri yüzde 15'i buldu'' dedi.