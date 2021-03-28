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Otomotiv Honda Gebze’deki tesislerini HABAŞ’a devrediyor
Otomotiv

Honda Gebze’deki tesislerini HABAŞ’a devrediyor

Honda Türkiye AŞ Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğu’na devretmek üzere anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 10:45:00 -
Honda Gebze’deki tesislerini HABAŞ’a devrediyor

Anlaşma neticesinde, söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecek. 1992 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile kaliteli hizmet sunmaya devam edecek. Faaliyetlerini İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde gerçekleştirecek olan Honda Türkiye AŞ, Türkiye için değer oluşturmayı sürdürecek.

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