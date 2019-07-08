Homo sevici Mahmut Tanal, sapkınlara 'Onursuzlar' diyen AK Partili Kavuncu'ya ceza istedi

Taha Emre Özdemir Ankara

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM kürsüsündeki konuşmasında aile yapısının önemine vurgu yaparak, LGBTİ'lilerin sözde Onur Yürüyüşü'ne yönelik şu ifadeleri kullandı:

'Teşvik edilen onursuzluğu kınıyoruz'

"Tarih boyunca kadına ana olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştırmak fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlık olarak kabul edilmiş, bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş hem de lanetlenmiştir. Aileyi tahrip etmek için bütün insani ve ahlaki değerleri hiçe sayarak 'cinsiyet eşitliği', 'özgürlük', 'onur' gibi süslü kavramlarla servis edilen bazı kişi ve kurumlarca da desteklenen, teşvik edilen bu onursuzluğu şiddetle kınıyoruz."

CHP'li Tanal: Kavuncu cezalandırılmalı

AK Partili Kavuncu'nun ifadeleri sonrasında söz alan CHP'li Mahmut Tanal, "Bu sözler Anayasaya aykırı. Kavuncu’ya meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi gerekir." diyerek talepte bulundu.

AK Partili Kavuncu, Tanal'dan sonra tekrar söz alarak, şunları söyledi:

'Sözlerimi tekrar ediyorum'

"Arkadaşımız az önce benim için; 'ifadelerim dolayısıyla Anayasa'ya aykırı hareket ettiğimden dolayı' dışarı çıkarmalıyız diyerek teklif veya tehditte bulundu. Okuduğumu tekrar ediyorum: 'Cinsiyet eşitliği, özgürlük, onur' gibi süslü kavramlarla servis edilen ve bazı kişi ve kurumlarca da desteklenen bu onursuzluğu şiddetle kınıyorum. 'Onur yürüyüşü' demekle bunların yaptığı 'onur yürüyüşü' mü olmuş oluyor?"

Tanal: Cuma Hutbesi'nde ne okunduğunu duymadım!

Yeniakit.com.tr'nin telefonla ulaştığı CHP'li Tanal bu konuya ilişkin açıklamasının meclis kayıtlarında olduğunu ifade ederek ekleme yapmayacağını söyledi. Tanal'a Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okutulan Cuma Hutbesi'nde LGBTİ'lilere yönelik kullanılan ifadeleri sorduğumuzda ise; "Neler söylendiğini duymadım." diyerek cevap verdi.