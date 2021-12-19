Hollandez sos tarifi, nasıl yapılır?

Sarı sos olarak da bilinen sosu bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Hollandez Sos tarifi

Malzemeler

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı su

1 çay kaşığı tuz

Beyaz şarap sirkesi (opsiyonel)

125 gram tereyağı

Yapılışı

Tereyağımızı bir tencereye koyup eritiyoruz, erime işlemi tamamlandıktan sonra yanmamasına dikkat ederek bir müddet kaynatıyoruz. Kaynama işlemi biten tereyağımızı ılıklaşması için bir kenara alıp bekliyoruz. Ilık hale gelen tereyağımızı bir kaseye süzerek tüm tortularından kurtuluyoruz. Başka bir tencerenin içine bir miktar su koyup kaynatıyoruz. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısıp, tenceremizin üzerine oturacak bir cam ya da metal kap alıyoruz. Kabımız tencereye oturacak fakat suya değmeyecek şekilde olmalı. Sosumuzu benmari usulü pişireceğiz, ama aşırı ısıya maruz kalmaması içinde dikkatli olacağız. Çünkü aşırı ısıya maruz kalırsa yumurtamız pişer ve emeklerimiz boşa gider. Kaynar su dolu tencerenin üzerine koyacağımız kaba, yumurta sarısını, tuzu, suyu ve istenirse 1 tatlı kaşığı da beyaz şarap sirkemizi ekleyip kabımızı tenceremizin üstüne alıyoruz. Sürekli aynı yönde olacak şekilde karıştırmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2-3 dk sonra yumurtamız köpük köpük olmaya başlayacak. Köpürmeye başlayan yumurtamızın üzerine bir yemek kaşığı yardımıyla azar azar ve yavaş yavaş tereyağımızı ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağımız bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Sürekli karıştırın. Her 2-3 dk da bir kasemizi tenceremizin üzerinden alıp tekrar tencerenin üstüne koyarak sosumuzu karıştırmaya devam edip pişiriyoruz. Kasemizi arada tenceremizin üzerinden almamızdaki amaç, sosumuzu aşırı ısıya maruz bırakmamak. Hollandez sosunu damak zevkinize göre istediğiniz her şeye kullanabilirsiniz.