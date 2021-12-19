  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şimdi de ekonomist kesildi! Şahan Gökbakar’dan akıllara zarar faiz çıkışı

Bakan Bilgin'den son dakika AGİ ve emekli zammı açıklaması

Altaylı'nın yazısını hangi kafayla kurguladığı belli oldu! Rakı sofrasında memleketi kurtardılar (!)

Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu: Hz. Muhammed'in talebeleri...

Venizelos neden M. Kemal’i Nobel’e aday gösterdi?

Savcı Sayan’dan 28 Şubat’ı körükleyen TÜSİAD’a tepki: Yazıklar olsun!

Türkiye taşları tek tek döşüyor! Ünlü yazardan ezber bozan çıkış

Kılıçdaroğlu’nun ‘sizi affedeceğiz’ mesajından etkilendiler! ‘Yelpazeci’ FETÖ’cü bakın ne dedi?

ASELSAN hakkında atıp tutmuştu... Orhan Bursalı'dan geri vites!

Musk: Beni aptal ve dolandırıcı olarak gördüler
Kadın - Aile Hollandez sos tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Hollandez sos tarifi, nasıl yapılır?

Fransız mutfağına ait beş temel sostan biridir

Yeniakit Publisher
2021-12-19 22:14:00 - 2021-12-19 22:19:56
Hollandez sos tarifi, nasıl yapılır?

Sarı sos olarak da bilinen sosu bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Hollandez Sos tarifi 

Malzemeler

  • 1 yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Beyaz şarap sirkesi (opsiyonel)
  • 125 gram tereyağı

Yapılışı

Tereyağımızı bir tencereye koyup eritiyoruz, erime işlemi tamamlandıktan sonra yanmamasına dikkat ederek bir müddet kaynatıyoruz. Kaynama işlemi biten tereyağımızı ılıklaşması için bir kenara alıp bekliyoruz. Ilık hale gelen tereyağımızı bir kaseye süzerek tüm tortularından kurtuluyoruz. Başka bir tencerenin içine bir miktar su koyup kaynatıyoruz. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısıp, tenceremizin üzerine oturacak bir cam ya da metal kap alıyoruz. Kabımız tencereye oturacak fakat suya değmeyecek şekilde olmalı. Sosumuzu benmari usulü pişireceğiz, ama aşırı ısıya maruz kalmaması içinde dikkatli olacağız. Çünkü aşırı ısıya maruz kalırsa yumurtamız pişer ve emeklerimiz boşa gider. Kaynar su dolu tencerenin üzerine koyacağımız kaba, yumurta sarısını, tuzu, suyu ve istenirse 1 tatlı kaşığı da beyaz şarap sirkemizi ekleyip kabımızı tenceremizin üstüne alıyoruz. Sürekli aynı yönde olacak şekilde karıştırmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2-3 dk sonra yumurtamız köpük köpük olmaya başlayacak. Köpürmeye başlayan yumurtamızın üzerine bir yemek kaşığı yardımıyla azar azar ve yavaş yavaş tereyağımızı ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağımız bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Sürekli karıştırın. Her 2-3 dk da bir kasemizi tenceremizin üzerinden alıp tekrar tencerenin üstüne koyarak sosumuzu karıştırmaya devam edip pişiriyoruz. Kasemizi arada tenceremizin üzerinden almamızdaki amaç, sosumuzu aşırı ısıya maruz bırakmamak. Hollandez sosunu damak zevkinize göre istediğiniz her şeye kullanabilirsiniz. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay