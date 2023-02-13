Hollanda’nın sağlık ekibi yardım için Türkiye’ye geldi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı. Depremin ilk saatlerinden itibaren ise devletin tüm birimleri teyakkuz haline geçti. Bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan da her taraftan deprem bölgesine yardım yağdı. Bu yardımlardan biri de Türkiye Kick Boks Federasyonu Profesyonel İcra Kurulu Üyesi ve Octagon Türkiye Başkanı Serdar Gökkaya’dan geldi. İçişleri Bakanlığı ve Gökkaya öncülüğünde, 45 kişilik doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık ekibi depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye'ye getirildi.

Türk halkı el ele dayanışma içerisinde

Octagon Türkiye Başkanı Serdar Gökkaya “Çok acı bir duygu. Türkiye’nin bu günlerini atlaması için elimizden gelen desteği göstermeye hazırız. Buradayız ve yaraları hep birlikte saracağız. Deprem bölgesinde koordinasyon ve gerekli iletişimi sağlamak için hep afet bölgesindeydik. Bizler de el birliği ile destek amaçlı Hollanda’dan 45 kişilik bir sağlık ekibinin gelmesine öncülük ettik. Gerekli tüm ekipmanlar getirildi. Bu süreçte başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere kamu ve kuruluşlar desteğini hiç esirgemedi. Aynı zamanda yaralı insanların tedavileri; Kahramanmaraş Spor Kulübü ile Ülkü Ocakları sayesinde Yörük Selim Hastanesi’nde ve 12 Şubat Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Gelen ekibin konaklamasından organizasyonuna kadar tüm süreçte yanımızda oldular. Hollandalı hekimler çok organize olmuş bir şekilde çalıştı, bu çok önemli idi. Depremzedeler de Hollanda’dan gelen hekimlerin Türkiye’ye desteğinden çok memnun kaldı. Asrın felaketinde yaraları en aza indirmek için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.