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Dünya Hollandalı ırkçıdan Hollanda'da yaşayan Türklere skandal Erdoğan tehdidi!
Dünya

Hollandalı ırkçıdan Hollanda'da yaşayan Türklere skandal Erdoğan tehdidi!

Yeniakit Publisher
2023-05-29 18:45:01 - 2023-05-29 18:45:00
Hollandalı ırkçıdan Hollanda'da yaşayan Türklere skandal Erdoğan tehdidi!

Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı ırkçı siyasetçi Geert Wilders, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminden sonra Hollanda'da yaşayan Türkleri skandal ifadelerle hedef aldı.

İslam ve Türklerle ilgili skandal sözleri ile sürekli gündeme gelen Hollandalı Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki Türkleri tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verilmesini eleştiren Wilders, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hollanda'da Erdoğan'a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye'ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!" dedi.

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