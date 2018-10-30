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Hollandalı gazeteciden flaş iddia: Ali Koç tazminat ödememek için...

Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Phillip Cocu'nun yardımcılarını tazminat ödememek için kovmadığını söyledi.

30 Ekim 2018 Salı 17:19
Hollandalı gazeteciden flaş iddia: Ali Koç tazminat ödememek için...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 10. haftasında sahasında Ankaragücü'ne 3-1 kaybettikten sonra teknik direktör Cocu'nun görevine son verildi. Ancak Hollandalı teknik adamın yardımcıları Erwin Koeman ve Chris van der Weerden takımın başında.

Ligde önümüzdeki hafta Galatasaray ile derbide karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi Cocu'nun yardımcıları Erwin Koeman ile Chris van der Weerden çalıştırıyor. Cocu'nun yardımcılarının görevlerine son verilmemesiyle ilgili olarak ise Hollandalı gazeteci Johan Derksen, Başkan Ali Koç'un tazminat ödememek için Cocu'nun yardımcılarını göndermediğini söyledi.

Cocu hala İstanbul'da

Johan Derksen, "Ali Koç, Cocu'nun yardımcılarına tazminat ödemek istemiyor. Bu yüzden Erwin Koeman ile Van der Weerden takımın başında." diye konuştu. Bu arada Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun hala İstanbul'da olduğu ortaya çıktı.

Ali Koç'un Tazminat Ödememek İçin Cocu'nun Yardımcılarını Kovmadığını Söyledi" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/hollandali-gazeteci-johan-derksen-ali-kocun-tazminat-odememek-icin-cocunun-yardimcilarini-kovmadigini-soyledi-3b1b54.jpg" alt=""/>

Yardımcıların durumu derbiden sonra belli olacak

Hollanda basınında yer alan habere göre; Phillip Cocu'nun sözlü olarak görevinden alındığı ancak resmen görevinden alınmadığı belirtildi. Cocu'nun görevden alınma evraklarını imzalamadığı ve tazminat konusunda da karşılıklı anlaşma sağlanıp imzalar atıldıktan sonra Cocu'nun İstanbul'dan ayrılacağı ifade edildi. Phillip Cocu'nun yardımcıları Chris van der Weerden ve Erwin Koeman'ın durumu ise Galatasaray maçından sonra belli olacağı vurgulandı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:19
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  10. Hollandalı gazeteci Johan Derksen
  11. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
  12. Cocu
  13. Phillip Cocu
  14. Johan Derksen
  15. Erwin Koeman
  16. Chris van der Weerden
  17. Phillip Cocu'nun yardımcıları

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