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Gündem Hollandalı gazeteci PKK/YPG barbarlığını anlattı
Gündem

Hollandalı gazeteci PKK/YPG barbarlığını anlattı

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'nın gerçek yüzünü gören Hollandalı gazeteci Rena Netjes yaşadığı dehşeti anlattı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 21:05:00 -
Hollandalı gazeteci PKK/YPG barbarlığını anlattı

Suriye'nin kuzeyindeki durumu haberleştirdi, orada yaşayanların sesini duyurmaya çalıştı. Yaptığı haberler terör örgütü PKK'nın hoşuna gitmeyince ölümle tehdit edildi. Hollandalı gazeteci Rena Netjes yaşadıklarını, aldığı tehditleri anlattı.

Rena Netjes CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Gerçekten korkmuyorum ama çekiniyorum. Örneğin geçen yıl Afrin'de oturan Kürt arkadaşımla röportaj yaptım, PKK'nın 4 suikast girişiminden kurtuldu. 2016 yılından beri sahadaki sesleri duyuruyorum. Orada yaşayanlarla birebir konuştum, YPG'nin sürdüğü büyük propaganda gösterisine katılmak yerine evet DEAŞ'a karşı mücadele ediyorlar ama onların ikinci bir yüzü var. Kendilerini demokrat gibi portre ederek propaganda yapıyorlar ama durum öyle değil." ifadelerini kullandı.

Netjes sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Bu hafta Paris'ten gelen görüntülerden bence çok fazla çevrelenmiş hissediyorlar ve bu kadar saldırgan olmalarının nedeni bu. Paris sokaklarında bayraklarının bu kadar çok olduğuna gerçekten şaşırdım. Amsterdam'da gösteri yapıldı ve aynı zamanda PKK Avrupa'da terör örgütü olarak tanınıyor. Ben bunu tweet atarak belirttim, bu ikisi aynı anda nasıl oluyor diye. Birincisi onlar batıdaki Kürt davasına sempatiyi ve daha fazla bağımsızlık için bunu kullanıyorlar. Ama bir yandan kendi Kürt kardeşlerini bastırırken kendilerini tüm Kürtlerin sesi olarak portre ediyorlar. Kuzey Suriye dışında binlerce Kürt var ve Suriye demokratik güçlerinin alanlarına geri dönmüyorlar. Çünkü kendilerini güvende hissetmiyorlar. Kendilerini batı ve demokratların ideal ortağı gibi gösteriyorlar. DEAŞ'a karşı mücadele ediyorlar ama bu hikayenin tek bir kısmı. Batılı çoğu politikacı Kuzey Suriye'de yalnızca Kürtlerin olduğunu düşünüyor ama büyük bölgelerde Araplar yaşıyor. PKK'nin Suriye kolu ve PKK'nın kendisi bu Arapları o bölgelerden kovmaya çalışıyor. Bu nedenle Türkiye 2016'da DEAŞ'a karşı mücadele ve aynı zamanda bunu da durdurmak için müdahalede bulundu ve hikayenin bu bölümü batıda böyle bilinmiyor.


Kaynak: CNNTürk

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