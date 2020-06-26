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Aktüel

Hollanda'dan ulusal hava yolu şirketi KLM'ye 3,4 milyar avro kurtarma yardımı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:45:52 -
Hollanda'dan ulusal hava yolu şirketi KLM'ye 3,4 milyar avro kurtarma yardımı

LAHEY (AA) - Hollanda hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Kraliyet Hava yolu Şirketi KLM'ye 3,4 milyar avro (yaklaşık 26 milyar lira) kurtarma yardımı yapılacağını duyurdu.

Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, yaptığı açıklamada, söz konusu yardımın 1 milyar dolarının kredi, 2,4 milyar dolarının ise banka teminatı niteliğinde olacağını belirtti.

Hükümet kurtarma yardımı karşılığında hava yolu şirketinin maliyetlerini yüzde 15 azaltmasını, sürdürülebilir kaynaklara yatırımlarını arttırmasını ve başkent Amsterdam yakınındaki Schiphol Havalimanı'ndaki gece uçuşlarını azaltmasını istiyor.

Bakan Hoekstra, yardımın 30 bin kişiyi istihdam eden hava yolundaki işten çıkarmaları önlemeyi amaçladığını vurguladı.

Air France-KLM ortak çatısı altında hizmet veren havayolu şirketi, Kovid-19 salgını nedeniyle uçaklarının yüzde 90'ını hangarda tutmak zorunda kaldı.

Hollanda hükümetinin adımı, Almanya'da hükümetin ulusal hava yolu şirketi Lufthansa'nın yüzde 20 hissesini 9 milyar liraya (yaklaşık 70 milyar lira) satın alarak sıkıntıdaki şirkete mali kaynak sağlamasının ardından geldi.

Salgının dünya çapında hava yolu şirketlerini 84 milyar dolar (yaklaşık 575 milyar lira) zarara uğrattığı tahmin ediliyor.

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