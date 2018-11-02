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Hollanda'dan Suudi Arabistan açıklaması!

Hollanda, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Başbakan Rutte, "Yapılan araştırmadan daha çok şeyler ortaya çıkması lazım." dedi.

02 Kasım 2018 Cuma 19:26
Hollanda'dan Suudi Arabistan açıklaması!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yapılan araştırmadan daha çok şeylerin ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

Başbakan Rutte, basın toplantısında yaptığı açıklamada, gazeteci Kaşıkçı konusunda şimdiye kadar çok endişe verici unsurların ortaya çıktığını belirterek, "Yapılan araştırmadan daha çok şeyler ortaya çıkması lazım." dedi.

Rutte, bu tür durumlarda Avrupa Birliği (AB) içerisinde ve diğer müttefikler ile koordineli şekilde hareket ettiklerini ifade ederek, "Şu anda AB üyeleri ile atılabilecek ileri adımları görüşüyoruz. Bu biraz da devam eden araştırmanın gidişatına da bağlı." diye konuştu.

"Kısıtlı silah ihracatını düşünüyoruz"

Konuyla ilgili iki hafta önce AB üyelerine ülkesinin Suudi Arabistan'a karşı uyguladığı "kısıtlı silah ihracatı sistemini" benimsemeleri için çağrı yaptığına dikkati çeken Rutte, "Bu konuyla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Silah ihracatı ayrıca Yemen’deki korkunç durumla da alakalı. Biz bu durumların hepsinin birbiriyle bağlantılı olarak görmeye çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 19:26
  1. Hollanda
  2. Cemal Kaşıkçı

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