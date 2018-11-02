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Hollanda'dan Kaşıkçı mesajı

Rutte, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yapılan araştırmadan daha çok şeylerin ortaya  çıkması gerektiğini ifade etti.

02 Kasım 2018 Cuma 19:58
Hollanda'dan Kaşıkçı mesajı

Başbakan Rutte, basın toplantısında yaptığı açıklamada, gazeteci  Kaşıkçı konusunda şimdiye kadar çok endişe verici unsurların ortaya çıktığını  belirterek, "Yapılan araştırmadan daha çok şeyler ortaya çıkması lazım."  dedi.

Rutte, bu tür durumlarda Avrupa Birliği (AB) içerisinde ve diğer  müttefikler ile koordineli şekilde hareket ettiklerini ifade ederek, "Şu anda AB  üyeleri ile atılabilecek ileri adımları görüşüyoruz. Bu biraz da devam eden  araştırmanın gidişatına da bağlı." diye konuştu.

Konuyla ilgili iki hafta önce AB üyelerine ülkesinin Suudi Arabistan'a  karşı uyguladığı "kısıtlı silah ihracatı sistemini" benimsemeleri için çağrı  yaptığına dikkati çeken Rutte, "Bu konuyla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor.  Silah ihracatı ayrıca Yemen’deki korkunç durumla da alakalı. Biz bu durumların  hepsinin birbiriyle bağlantılı olarak görmeye çalışıyoruz.” değerlendirmesinde  bulundu.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 19:58
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