0553 313 94 23

Hollanda'dan flaş Suudi Arabistan hamlesi!

Suudi Arabistan’a yönelik tepkiler gelemeye devam ediyor. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suudi Arabistan'a silah ambargosunu savunacağını söyledi.

16 Kasım 2018 Cuma 07:11
Hollanda'dan flaş Suudi Arabistan hamlesi!

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok,  Temsilciler Meclisi'nde bugün sunulan ve çoğunluğun kabul ettiği "Yemen'de ateşkes" ve "Suudi Arabistan'a silahambargosu" içerikli önergeyle ilgili milletvekillerine açıklamada bulundu.

Suudi Arabistan'a silah ambargosu ile ilgili daha önceki fikrinin değişmediğini belirten Blok, "Meclisin kabul ettiği bir önerge olduğu için BMGK'de silah ambargosunu savunacağım. Çok fazla faydası olmayacaktır. Ben de Yemen'de yaşananların üzücü olduğunu biliyorum fakat Hollanda'nın bu konuda katkısının sınırlı olduğunu anlamamız lazım." dedi.

Hollanda'nın büyük bir silah ihracatı yapmadığına vurgu yapan Blok, "Fransa, ABD ve İngiltere gibi büyük silah ihracatı yapan bazı ülkeler silah ambargosu uygulamak istemiyorlar. Biz Yemen'de daha ileri adımlar atmak isteyebiliriz ama büyük ülkeler bunu istemiyor. Bazı AB üyesi ülkelerde ise silah ticaretindeki iş imkanının da etkisi var." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Suudi Arabistan'a karşı uyguladığı "kısıtlı silah ihracatı sistemi"nin dışına çıkmak istemediğine dikkati çeken Blok, BMGK'de bu sistemin üzerinde durulması gerektiğini savundu.

Yemen'de durumun "korkunç ve dramatik" olduğunu kaydeden Blok, "Ben BMGK'de daha çok Yemen'de ateşkesin ve insani yardımın ülkeye girişini savunmayı isterim. Buna sebep olanlar korkunç bir suç işliyor." değerlendirmesinde bulundu.  

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 07:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    1. Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    2. Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez..
    3. İddianame tamamlandı... Karlov..
    4. CHP ile Saadet bir araya geliyor… İşte..
    5. FETÖ'den "Sarıgül’e oy verin" talimatı!
    6. Hollanda'dan flaş Suudi Arabistan..
    7. ABD, F-35 ve Türkiye raporunu kongreye..
    8. Herkesin başına gelebilir, sakın..
    9. Türkiye'nin havası iyi not aldı
    10. Cumhurbaşkanı'ndan o il için özel..
    11. ABD'den gelen haber doları sert düşürdü
    12. O ilimizde korkutan deprem
    13. Tüm çalışanları ilgilendiriyor!..
    14. Yok artık! Okul müdürü böyle yakalandı
    15. Korkutan yangın! 5 çocuk kurtarıldı
    16. Sabah babasını, akşam oğlunu.....
    17. Hastane otoparkında çatışma: Ölü ve..
    18. Bu açıklamalar çok konuşulacak.....
    19. Trabzonspor rotayı tekrar Milan..
    20. Galatasaray'dan sürpriz forvet..
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    Tarihçi Kadir Mısıroğlu’na bir anlamlı ziyaret daha
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı
    Kaymakam, 2 muhtarı görevden aldı

    Günün Karikatürü

    16 Kasım 2018
    Prof. Dr. Sürat'ten Kırıkkanat ve Mütercimler'e sert sözler! Kemalistler avucunu yalasın
    Prof. Dr. Sürat'ten Kırıkkanat ve Mütercimler'e sert sözler! Kemalistler avucunu yalasın
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!
    AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz telefon!