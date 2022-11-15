  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hollanda'da yüz binlerce kişi gıda sıkıntısı çekiyor
Dünya

Hollanda'da yüz binlerce kişi gıda sıkıntısı çekiyor

Hollanda Kızılhaçı ülkede gıda sıkıntısı yaşayan 400 bin kişi olduğunu, muhtaç ailelerin çocuklarına kahvaltı paketi ve gıda yardımlarını arttıracaklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 19:03:00 -
Hollanda'da yüz binlerce kişi gıda sıkıntısı çekiyor

Hollanda Kızılhaçı ülkede gıda sıkıntısı yaşayan 400 bin kişi olduğunu, muhtaç ailelerin çocuklarına kahvaltı paketi ve gıda yardımlarını arttıracaklarını açıkladı.

Hollanda Kızılhaçı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede 400 bin kişinin yeterli gıdaya erişim sıkıntısı çektiği belirtildi.

Kovid-19 sonrası ülkede gıda yardımına başvuranların sayısının arttığına değinilen açıklamada, son aylarda yükselen gıda ve enerji fiyatlarıyla birlikte düşük gelir grubundaki ailelerin çocuklarının okula aç gelmesinin engellenmek istendiği vurgulandı.

Açıklamada, daha önce Friesland ve Utrecht'teki muhtaç ailelerin çocukları için yapılan ücretsiz kahvaltı ve gıda yardımının diğer şehirlerde de başlatılacağı duyuruldu.

Hollanda Kızılhaçı'nın Friesland'da 600, Utrecht'te 120 çocuğa kahvaltı paketi verdiği ve diğer bölgelerde artan gıda yardım taleplerini karşılamak için gelecek haftadan itibaren Kuzey Hollanda bölgelerinde de ücretsiz kahvaltı paketlerinin dağıtılacağı kaydedildi.

'Öğünlerini atlıyorlar'

Hollanda Kızılhaçı Ulusal Yardım Biriminin başındaki Heleen van den Berg'in "Her gün öğünlerini geçiştirmek zorunda kalan insanlar olduğunu duyuyoruz. Bazı ebeveynlerin çocuklarına yeterli gıda kalması için yemediklerini de duyuyoruz. Meyve ve sebze bazıları için lüks haline geldi. Bir kadın bana tüm hafta krep yediğini ve çocuğunun beslenme çantasını dolduramadığını söyledi." şeklindeki sözlerine yer verilen açıklamada, düşük gelir grubundaki ailelere marketlerde kullanabileceği alışveriş kartları dağıtacağı bilgisi de paylaşıldı.

Avrupa’da işler tersine dönüyor! Hollanda'da 'durdurma' kararı
Avrupa’da işler tersine dönüyor! Hollanda'da 'durdurma' kararı

Ekonomi

Avrupa’da işler tersine dönüyor! Hollanda'da 'durdurma' kararı

Hollanda'da demir yolu çalışanları yeniden greve gitti
Hollanda'da demir yolu çalışanları yeniden greve gitti

Dünya

Hollanda'da demir yolu çalışanları yeniden greve gitti

Hollanda krizle mücadele ediyor! 'Ailemiz sıcak duş almamıza izin vermiyor'
Hollanda krizle mücadele ediyor! 'Ailemiz sıcak duş almamıza izin vermiyor'

Dünya

Hollanda krizle mücadele ediyor! 'Ailemiz sıcak duş almamıza izin vermiyor'

18
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet Tunç

Herkes bizi kıskanıyor. Avrupa açlık çekiyor. Biz çok iyi durumdayız. Münafıklar çatlasın

lkj

haçlı kuffarlari hep mazlum yoksul ülkeleri sömürerek semirdiniz. artık somuremeyeceksiniz inşa Allah
TÜM YORUMLARA GİT ( 18 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23