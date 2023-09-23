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Gündem Hollanda'da, Türkiye Büyükelçiliği önünde alçaklık
Gündem

Hollanda'da, Türkiye Büyükelçiliği önünde alçaklık

Yeniakit Publisher
2023-09-23 19:24:00 -
Hollanda'da, Türkiye Büyükelçiliği önünde alçaklık

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırarak provokasyonda bulundu.

Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensveld, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etti.

Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık

Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde, Kur'an'dan yırttığı sayfaları yere atarak üzerine bastı ve geçen ay yırttığı Kur’an-ı Kerim’i büyükelçilikten geri istedi.

Polis korumasında yaptı

Türklere ve Türkiye'ye de hakaret eden Wagensveld, Kur’an’ı yırtarken kendisini koruyan polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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