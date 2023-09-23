Hollanda'da, Türkiye Büyükelçiliği önünde alçaklık
Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırarak provokasyonda bulundu.
Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensveld, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etti.
Kur'an-ı Kerim'e büyük saygısızlık
Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde, Kur'an'dan yırttığı sayfaları yere atarak üzerine bastı ve geçen ay yırttığı Kur’an-ı Kerim’i büyükelçilikten geri istedi.
Polis korumasında yaptı
Türklere ve Türkiye'ye de hakaret eden Wagensveld, Kur’an’ı yırtarken kendisini koruyan polislere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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