  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hollanda'da terör propagandası yapıldı
Gündem

Hollanda'da terör propagandası yapıldı

Hollanda'da terör örgütü PKK/YPG yandaşları, terör propagandası yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-18 03:38:00 -
Hollanda'da terör propagandası yapıldı

Hollanda'nın Limburg bölgesindeki Landgraaf kentinde sözde kültür festivali adı altında toplanan terör örgütü yandaşları, Türkiye aleyhine konuşmalar yaparak sloganlar attı. Terör örgütü PKK/YPG'yi ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçaları taşıyan terör yandaşları, Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

Terör örgütü PKK, Avrupa Birliğinin (AB) terör listesinde olmasına rağmen yandaşlarının Hollanda'da rahatça gösteri yapması, terör örgütünü ve Abdullah Öcalan'ı simgeleyen bez parçalarının yasak olmaması dikkati çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23