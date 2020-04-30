Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 795'e çıktı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 84 artarak 4 bin 795'e ulaştı.



Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili verileri güncelledi.



Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 84 artarak 10 bin 769 oldu.



Kovid-19 görülen kişi sayısının 514 artarak 39 bin 316'ya çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 84 artışla 4 bin 795'e yükseldi.



RIVM'nin açıklamasına göre, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek vaka sayısı daha yüksek.

Öte yandan, bu zamana kadar Kovid-19 tespit edilen 13 bin 884 sağlık personelinden 458'i hastaneye kaldırıldı, 9'u da hayatını kaybetti.



