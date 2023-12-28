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Dünya Hollanda'da İsrail'e boykot çağrısı: Noel iptal edildi
Dünya

Hollanda'da İsrail'e boykot çağrısı: Noel iptal edildi

Yeniakit Publisher
2023-12-28 17:36:00 -

Hollanda'da Filistin aktivistleri AVM'de bildiri dağıtıp İsrail'i boykot çağrısında bulundular.

Hollanda'da bir alışveriş merkezinde Filistin destekçisi aktivistler, ilginç bir protesto düzenledi.

AVM'nin üst katından bildiriler dağıtan protestocular, AVM duyuru sisteminden İsrail'i destekleyen markalara boykot çağrısında bulundu.

"Noel iptal edildi. Alışveriş torbalarınızı bırakın ve İsrail'in Filistin'deki soykırımını destekleyen markaları boykot edin" ifadeleriyle çağrıda bulunan aktivistlerin dağıttığı bildiriler vatandaşlar tarafından ilgiyle okundu.

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