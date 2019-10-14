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Hollanda'da 'DEAŞ'lılar dönsün mü' tartışması koalisyonu ikiye böldü

Hollanda'da koalisyon hükümeti, "DEAŞ'lılar dönsün mü" tartışmasında ikiye bölündü.

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:19
Hollanda'da 'DEAŞ'lılar dönsün mü' tartışması koalisyonu ikiye böldü

Hollanda'da koalisyon hükümeti, "DEAŞ'lılar dönsün mü" tartışmasında ikiye bölündü.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta yayımlanan haberde, koalisyon ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile Hrıstiyan Demokratlar Birliği'nin (CDA), DEAŞ'lıların Suriye’de kalıp orada yargılanmasını istediği, Demokratlar 66 (D66) ile Hristiyan Birlik Partisi'nin (CU) ise ülkeye getirilip yargılanması taraftarı olduğu belirtildi.

Haberde, CU ve D66 partilerinin, DEAŞ’lıların Suriye'de bulundukları kamplardan kaçma ihtimalleri olduğu gerekçesi ile ülkeye getirilmesi için hükümetin bir araştırma başlatması konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus'un, haftalık koalisyon toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin DEAŞ'lıların Suriye’de kalıp orada yargılanması taraftarı olduğunu açıkladığı kaydedildi.

Hollanda'dan giden DEAŞ'lılar arasında kaçanlar olduğuna dair ellerinde bilgi olmadığını belirten kaçsalar bile endişeli olmadıklarını, bunun için önlem aldıklarını söylediği ifade edildi. Haberde Grapperhaus'un şu sözlerine yer verildi:

"Hollanda'dan giden DEAŞ'lıların pasaportları geçersiz, ülkeye yasal yollardan giremezler. Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile sürekli görüşüyoruz fakat onları oradan getirmek için güvensiz ve karmaşık bir bölgeye gidemeyiz."

NOS'a göre, Hollanda'dan Suriye'ye bu zaman kadar 300 DEAŞ'lı gitti, bunlardan 90'ı öldü, 60'ı Hollanda'ya döndü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "(DEAŞ'lılar) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz. DEAŞ ile mücadele çerçevesinde 151 ayrı ülkeden 77 bine yakın şahsa, Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Ülkemize kadar gelebilen 102 ayrı ülkeden 7 bin 600 kişiyi sınır dışı ettik. Halen geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişi sayısı 851'dir." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 21:19
  1. DEAŞ
  2. Hollanda
  3. koalisyon
  4. tartışma
  5. Anadolu Ajansı

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