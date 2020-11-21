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Aktüel Hollanda'da bir okul İslam'ı "şiddet dini" olarak gösteren ödevden pişman
Aktüel

Hollanda'da bir okul İslam'ı "şiddet dini" olarak gösteren ödevden pişman

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:45:12 -
Hollanda'da bir okul İslam'ı "şiddet dini" olarak gösteren ödevden pişman

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da bir lise, din dersinde İslam'ı "şiddet dini" olarak gösteren ödevden üzüntü duyduklarını bildirdi.

Müslümanların yoğun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan Leiden kentindeki Visser't Hooft Lisesi, bu hafta okulda görülen din dersi sırasında "din özgürlüğü ve İslam" konulu yazı ödevinde yer alan bazı soruları tasvip etmediklerini belirtti.

Küçük bir grubun eylemlerinden hiçbir dinin veya felsefenin sorumlu tutulmaması gerektiği görüşünü savunduklarının kaydedildiği açıklamada, "Kökeni, dini ve cinsel yönelimi ne olursa olsun birbirimize saygı duymalıyız ve insanların söz konusu ödevden incinmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz. Niyetimiz kesinlikle bu değildi." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu derste çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, din özgürlüğü ve İslam ile ilgili sorular arasında, "İnsanlar neden bu kadar çok şiddet üreten bir dine inanır?" ve "Neden bu kadar çok Müslüman terörist var?" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Yerel basında çıkan haberlerde de Müslüman bir öğrencinin ödevin işlendiği derste, sınıfı üzülerek terk ettiği bilgisi aktarıldı.


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