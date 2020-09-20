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Dünya Hollanda’da bakana korona cezası kesildi
Dünya

Hollanda’da bakana korona cezası kesildi

Hollanda Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, koronavirüs salgınına karşı getirilen önlemlere uymadığı için para cezası aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:17:00 -
Hollanda’da bakana korona cezası kesildi

Başsavcılık, 22 Ağustos’ta kendi düğününde sosyal mesafe kuralını ihlal eden Bakan’ı 390 euro para cezasına çarptırdı. Savcılık açıklamasında Bakan’ın kurallara uyulmasında “örnek alınan kişi” konumunda olduğuna işaret edilerek, sosyal mesafe kuralının “aleni ihlaline” karşı verilen para cezasının, kuralların “inandırıcılığına” hizmet ettiği vurgulandı. Ferdinand’ın düğününden kareler sosyal medyaya yansımış, sosyal mesafeye uyulmadığı için büyük tepki çekmişti. Halktan özür dileyen bakan, istifayı düşünmediğini açıklamıştı.

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