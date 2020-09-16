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Aktüel Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı
Aktüel

Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı

Kedinin sahibine ulaşılamaması üzerine sosyal medya kampanyası başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:30:28 -
Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da ortaya çıktı

BRÜKSEL (AA) - Hollanda'da 2 yıl önce kaybolan kedi Belçika'da bulundu.

Yerel basına göre, Hollanda'nın Rotterdam şehri yakınlarında yaşayan bir kişinin kedisi Mayıs 2018'de kayboldu.

Dişi kedi, geçen hafta sonu Rotterdam'a yaklaşık 90 kilometre mesafede Belçika'nın Turnhout şehrinde ortaya çıktı.

PZT adlı hayvansever grup tarafından barınağa yerleştirilen kedinin sağlık kontrolleri sırasında bir çipe ulaşıldı.

Çipte yapılan incelemede kedi sahibinin adresi ve telefon numarası belirlendi.

Kedinin sahibinin kayıtlı adresten taşındığı ve telefon numarasının kullanım dışı olduğu ortaya çıktı.

Belçika'daki hayvanseverler kediyi sahibiyle buluşturmak için sosyal medya kampanyası başlattı.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde kedilerin kayıt altına alınması ve çip takılarak takip edilmesi zorunlu hale getirilmişti.

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