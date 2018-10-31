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Hollanda: Namazı öğretmeyin!

Hollandalı Milletvekili Bisschop, camilere yapılan okul gezileri sırasında, namazın nasıl kılındığının gösterilmesinin yasaklanmasını talep etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:07
Hollanda: Namazı öğretmeyin!

Hollanda’da camiye düzenlenen bir okul gezisinde, din görevlileri tarafından Müslümanların ibadetlerini nasıl yapığı gösterilmiş ve çocuklar da din görevlisini taklit ederek namaz hareketlerini tekrarlamışlardı.

Bu olayın Hollanda basınına çıkması üzerine, Hollanda Politik Reformcu Partisi (SGP) milletvekili ve Eğitim Komisyon Üyesi Roelof Bisschop, “Öğrencilerin cami ziyaretleri esnasında namazın nasıl kılındığının gösterilmesi yasaklanmalı” dedi.

Milletvekili Bisschop, cami ziyaretine karşı olmadığını söyleyerek, “Bütün okullar cami ziyareti düzenliyor, buna karşı değilim ancak Müslümanların ibadetleri gösterilirken öğrencilerin aynı hareketleri yapmasına karşıyım” açıklamasında bulundu.

Bisschop, Milli Eğitim Bakanlığına kanunen yasak getirilmesi için talepte bulunduğunu söyledi. 

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:07
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