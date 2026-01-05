  • İSTANBUL
Hollanda kara teslim! 500 uçuş iptal edildi
Hollanda kara teslim! 500 uçuş iptal edildi

Hollanda kara teslim! 500 uçuş iptal edildi

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Hollanda'da 500 uçuş iptal edildi. Yetkililer, ülke genelinde toplu taşımada da aksamalar olduğunu belirtti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'nda yaklaşık 500 uçuş kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Yetkililer, ülke genelinde toplu taşımada da aksamalar olduğunu belirtti.

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), tarafından yapılan açıklamada, bu sabah Flevoland ve Utrecht'in de aralarında bulunduğu 7 bölge için turuncu kodlu uyarı yayımlandığı kaydedildi.

