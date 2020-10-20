Hollanda kadınları askere alıyor

Hollanda Parlamentosu zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etti. Ülkede bu haftadan itibaren, 17 yaşına giren 2003 doğumlu tüm genç kadınlara askerlik celbi gönderilecek.

Ancak kağıt üzerinde zorunlu askerlik uygulaması bulunsa da, Hollandalı yükümlüler 1997 yılından bu yana silah altına alınmıyor.

Soğuk Savaş döneminin sona ermesinin ardından büyük ve pahalı ordulara lüzum kalmadığı gerekçesiyle Hollanda'da profesyonel askerlik sistemine geçildi.

Bununla birlikte yine de askerlik çağı gelen erkeklere celp gönderilmeye devam edildi. Böylece, gençlerin askerlik mesleğine ilgisinin çekilmesi ve gönüllü olarak ordudaki mesleklerini seçmeleri amaçlanıyor.

Bakanın itirazını sonrası kadınlar da askerliğe dahil edildi

Eski Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, 2017 yılında zorunlu askerlik yasasının sadece erkekleri kapsamasına itiraz etti. Bakan, zorunlu askerliğin Hollandalı kadınlar için de uygulanmasını istedi.

Hollanda Parlamentosu ise zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etti.

Hollanda Savunma Bakanlığı, bu hafta başlayacak yeni uygulama ile ordudaki kadın personel sayısını arttırmayı hedefliyor.

Hollanda Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki personelin şu anda sadece yüzde 10'u kadınlardan oluşuyor.

Askerlik celbiyle, ordudaki kariyer olanakları anlatılarak, kadınların profesyonel askerlik kadrolarına başvurması sağlanacak.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, şu anda zorunluluk olmadığını belirterek, "Ama gelecekte ne olur bilinmez. Ülkemizin güvenliği tehdit altında olursa, bütün yükümlüler silah altına çağrılabilir" dedi.