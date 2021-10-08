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Teknoloji Hollanda basını SİHA'ların yeni müşterisini yazdı!
Teknoloji

Hollanda basını SİHA'ların yeni müşterisini yazdı!

Karabağ'da savaşın seyrini değiştiren SİHA'lar dünya basınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Hollanda basını Türkiye'nin üretimindeki SİHA'lara talebin arttığını belirtirken sıradaki müşterisinin Litvanya olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 20:12:00 -
Hollanda basını SİHA'ların yeni müşterisini yazdı!

Hollanda'nın kamu haber ajansı NOS, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının 'giderek daha fazla satıldığını' yazarken SİHA'ların sıradaki müşterisinin Litvanya olduğu ifade edildi.

Atatürk Havalimanı'nda eylülde düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan NOS muhabiri, izlenimlerini Hollandalılar için haberleştirdi. NOS'un haberinde, Türkiye'nin son yıllarda askeri endüstrisini insansız hava aracı üretmeye yönelttiği ve ihracatını gün geçtikçe artırdığı belirtildi.

Bayraktar'ın ifadelerine yer verildi

Haberde görüntülerine yer verilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın "Klasmanında en iyisine sahibiz." sözleri de başlıkta yer aldı. Türkiye'nin 10 sene öncesine kadar insansız hava aracı satın almak için uğraştığına işaret edilen haberde, Bayraktar'ın "SİHA'lar kalitelerini ülkemizde ve dışarıda kanıtladı. Artık kendimize yetiyoruz ve hatta ihraç ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SİHA'lar Suriye, Libya ve Karabağ'da başarı gösterdi

Haberde, Baykar şirketi tarafından üretilen, "pahalı olmayan ve etkili" silahlı insansız hava araçlarının Karabağ'daki çatışma bölgelerinde tankları, zırhlı araçları, mühimmat depolarını ve hava savunma sistemlerini vurarak çatışmanın seyrini değiştirdiği vurgulandı.

SİHA'ların Suriye, Libya ve Karabağ'da kullanılarak başarılı olduğu ifade edilen haberde, bu araçların giderek daha fazla ülkeden talep gördüğü bildirildi.

SİHA'ların yeni müşterisi Litvanya

Türkiye'nin kısa sürede ABD, İsrail ve Çin gibi önde gelen SİHA üreticilerinin arasında yer aldığı kaydedilen haberde, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Ukrayna, Polonya gibi ülkelerin de Türkiye'den SİHA aldığı, sıradaki ülkenin Litvanya olduğu belirtildi.

 

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