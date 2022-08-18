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Gündem Holiganlığın sonu! Ersan Şen kendi maskesini indirdi
Gündem

Holiganlığın sonu! Ersan Şen kendi maskesini indirdi

Kamuoyunda 'Herşeyolog' olarak bilinen ve ekranlarda bağırarak muhalefet yaptığını zanneden Ceza Hukukçusu Ersan Şen, HDP ile kol kola girerek tezkere hayır diyen CHP’yi eleştirmek yerine, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine icazet almadan operasyon yapamadığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 12:21:00 - 2022-08-18 12:21:44

Kamuoyunda 'Herşeyolog' olarak bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Habertürk TV’de katıldığı programda kelimenin tam anlamıyla holiganlık yaptı.

Türkiye'yi aciz gösterdi!

HDP ile kol kola girerek tezkere hayır diyen CHP’ye tek söz söyleyemeyen Şen, Suriye’de Fırat kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı  gibi pek çok operasyona imza atan ve yakın zamanda yeni bir operasyon hazırlığı içinde olan hükümeti eleştirdi.

Hükümete “icazet almadan operasyon yapamaz” suçlamasında bulunan Ersan Şen, CHP’nin tezkereye hayır demesine ise tek laf etmedi.

İkiyüzlü bir tavır sergileyen Ersan Şen’in sözde milliyetçilik kokan hareketleri büyük tepki aldı.

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Yorumlar

Vatandaş

Bu adamın bagirtisindan usandım. Son derece irite oluyorum. Tv'de görünce derhal kanalı değiştiriyorum

Ahmet

Bu şahsın karşısına kendisi gibi birini çıkaracaksın ki baş edebilirsin.Boş laf salatası bunu nasıl prof yapmışlar hayret birşey.
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