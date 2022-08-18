Holiganlığın sonu! Ersan Şen kendi maskesini indirdi
Kamuoyunda 'Herşeyolog' olarak bilinen ve ekranlarda bağırarak muhalefet yaptığını zanneden Ceza Hukukçusu Ersan Şen, HDP ile kol kola girerek tezkere hayır diyen CHP’yi eleştirmek yerine, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine icazet almadan operasyon yapamadığını ileri sürdü.
Kamuoyunda 'Herşeyolog' olarak bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Habertürk TV’de katıldığı programda kelimenin tam anlamıyla holiganlık yaptı.
Türkiye'yi aciz gösterdi!
HDP ile kol kola girerek tezkere hayır diyen CHP’ye tek söz söyleyemeyen Şen, Suriye’de Fırat kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı gibi pek çok operasyona imza atan ve yakın zamanda yeni bir operasyon hazırlığı içinde olan hükümeti eleştirdi.
Hükümete “icazet almadan operasyon yapamaz” suçlamasında bulunan Ersan Şen, CHP’nin tezkereye hayır demesine ise tek laf etmedi.
İkiyüzlü bir tavır sergileyen Ersan Şen’in sözde milliyetçilik kokan hareketleri büyük tepki aldı.