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Dünya Holguin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü: Çağrısını ilan etti! Göreve hazır, haber geldi
Dünya

Holguin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü: Çağrısını ilan etti! Göreve hazır, haber geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-12 00:01:00 - 2024-07-12 01:01:12
Holguin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis ile görüştü: Çağrısını ilan etti! Göreve hazır, haber geldi

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü. İki ülkeden olumlu, güzel haber geldi!

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Yerapetritis, Holguin ile görüşmesinde Kıbrıs sorununun çözümünün BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

Yerapetritis, Yunanistan’ın BM Özel Temsilcisi’nin taraflar arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması yönündeki çabalarını desteklediğini ve Kıbrıs sorununun çözümlenmesi sürecinde iyi hizmetler sunmaya hazır olduğunu da belirtti.

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