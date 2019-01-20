Hokeyde Avrupa dördüncülüğü - 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Salon Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı



İSTANBUL (AA) - 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'nın Tarnowskie Gory şehrinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldu. Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonanın üçüncülük maçında İsviçre'ye 3-0 yenildi ve organizasyonu 4. sırada tamamladı. İlk tur grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikici turda Rusya'ya 6-1 mağlup olarak final şansını yitirmişti.

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