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Hokeyde Avrupa dördüncülüğü

- 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Salon Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı

20 Ocak 2019 Pazar 20:31
Hokeyde Avrupa dördüncülüğü


İSTANBUL (AA) - 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'nın Tarnowskie Gory şehrinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonanın üçüncülük maçında İsviçre'ye 3-0 yenildi ve organizasyonu 4. sırada tamamladı.

İlk tur grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikici turda Rusya'ya 6-1 mağlup olarak final şansını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 20:31
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