Hokeyde Avrupa dördüncülüğü
- 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Salon Avrupa Şampiyonası'nı dördüncü sırada tamamladı20 Ocak 2019 Pazar 20:31
İSTANBUL (AA) - 21 Yaş Altı Kadın Hokey Milli Takımı, Polonya'nın Tarnowskie Gory şehrinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü oldu.
Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyonanın üçüncülük maçında İsviçre'ye 3-0 yenildi ve organizasyonu 4. sırada tamamladı.
İlk tur grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikici turda Rusya'ya 6-1 mağlup olarak final şansını yitirmişti.
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