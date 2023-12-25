Hodri meydan: Fenerbahçe yöneticisi Kızılhan: Madem adalet istiyorlar; Nelsson'un eline çarpan pozisyonda penaltı var

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, derbi ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Galatasaraylı Nelsson'un içinde olduğu bir pozisyonda penaltı olduğunu söyleyen Kızılhan, "Madem adalet istiyorlar, madem sürekli adalet bekçiliğinin yegâne temsilcisi olmak istiyorlar; o zaman Nelsson’un eline çarpan topta da verilmesi gereken bir penaltı var." dedi. Kızılhan, Süper Kupa'da Galatasaray ile ortak basın toplantısına katılmayacaklarını bildirdi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, derbide Galatasaray'ın itiraz ettiği penaltı pozisyonuna değindi. Kızılhan, Galatasaray kanadından bugün gelen açıklamalara cevap verdi.

TRT Spor'a konuşan Kızılhan, şunları kaydetti:

"Mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar"

“Bugün bir etkinlik sonrasında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi bazı açıklamalarda bulunmuş. Aslında aynı etkinliğe Fenerbahçe Spor Kulübü adına ben de katıldım, temsil ettim. Biz de gerekli açıklamaları yapabilirdik ama yapmadık. Net ifade etmem gerekirse; dünkü maçtan sonra başlayan yalan operasyonunun devamını getiriyorlar.

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Baktığınızda yıllardan bu yana alışılagelmiş Galatasaray Spor Kulübü tavrı.

Hem itidal istiyorlar hem de olmayan bir pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar… Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Ama düşününce de tek amaçlarının Süper Kupa finali öncesinde ortam yaratarak olayı kendi lehlerine çevirme, kamuoyunu da manipüle etmek. Bunun başka bir açıklaması yok. Biz bunun farkındayız.

Bu kısa yolları kullanmaya alışmış bir camia. Bugüne kadar da çok örneklerini gördük bu konu hakkında. Baktığınızda hem itidal isteyip hem de gerçekten olmayan yaşanmamış bir pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışmak akıllara ziyan bir olay.

Hep beraber takip ediyoruz. Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak; tüm yoğun gündeminde tüm işlerini bir kenara bıraktı; futbolda her şey normale dönsün diye mesai harcıyor. Sağ olsun, var olsun. Kulüplerimize zaman ayırıyor. Bunlar yaşanırken Galatasaray tarafı baktığınızda dört bir koldan olmayan bir pozisyon üzerinden resmen gündemi manipüle ediyorlar. Bir yalan üzerinden adalet talep ediyorlar. Bunun satır arası mesajı; adalet değil, ayrıcalık talep ediyorlar.

Penaltı açıklaması

(Djiku-Icardi pozisyonuyla ilgili soruya cevaben) Çok net değil mi? Bu soruyu dün gece maçtan itibaren maç sonrasından beri tüm Türkiye şaşkınlık içerisinde izliyor. Olayın uzaktan yakından alakası yok. Demin söylediğimiz konular arasında bu da var. Bu pozisyondan mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar. Baktığınızda hiçbir alakası olmayan, sosyal medyaya koymuş oldukları pozisyonla penaltı pozisyonunu bir araya getirmek istiyorlar. Acaba biz yanlış bir maçı mı izliyoruz?

Dünkü açıklamada yine şampiyonluğa etki eden pozisyon diyorlar. Hangi maçı izlemişler merak ediyorum.

Bu konudaki duruşumuz, benim sizin yayınınıza bağlanmamın tek bir sebebi var, bu da maçtan sonra yapılan manipülasyon, algı. Başka bir şey yok.

"Nelsson'un eline çarpan top penaltı"

Madem adalet istiyorlar, madem sürekli adalet bekçiliğinin yegâne temsilcisi olmak istiyorlar; o zaman Nelsson’un eline çarpan topta da verilmesi gereken bir penaltı var.

Arkadaşlar… Şimdi biraz gerçekleri konuşalım lütfen. Dün oyun oynanmadı kısır bir derbiydi diyoruz ya. Galatasaray futbol takımı yerden kalkmadı. Bunu konuşalım. Bunu niye konuşmuyoruz? Oyunu durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama algıyla, manipülasyonla yaratılmaya çalışılan olayları da çok net tüm kamuoyu gibi biz de farkındayız.

"Fenerbahçe’nin bu zihniyetle aynı masada ve hiçbir şeyin içinde olmayacağını altını çizerek söylemek istiyorum"

Şimdi 3 gün sonra Süper Kupa oynayacağız. Türkiye’nin en büyük iki kulübü finalde karşı karşıya gelecek. Federasyon’dan bugün bir soru geldi. Süper Kupa’nın basın toplantısıyla ilgili. Ortak basın toplantısına nasıl baktığımız yönünde bir soru. Karşı bunu kabul etmiş. Federasyon’a da cevabımızı buradan iletmiş olalım, kamuoyu da öğrenmiş olsun. Biz bu zihniyetle yan yana, ortak, aynı masada hiçbir şey yapmayacağız. Süper Kupa’nın basın toplantısı da buna dahil. Buradan tüm kamuoyuna bunu duyuralım.

Fenerbahçe’nin bu zihniyetle aynı masada ve hiçbir şeyin içinde olmayacağını altını çizerek söylemek istiyorum. Tüm kamuoyunun da bilgisinin olmasını istiyorum.”