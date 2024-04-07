  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesinde dengeleri değiştirecek gelişme! Libya orayı Türklere verdi!

Alman kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye tahmini

Hindistan Pakistan'ı kınadı! Hindistanlı bakan: Sınır ötesinde şüphelileri takip edeceğiz... İlan edildi

Olası Marmara depreminin maliyeti açıklandı!

Yok birbirlerinden farkları! Çıkarları için el sıkıştılar

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri! Türkiye vurgusu: Türk derneklere yardımcı olmaya hazırız diyerek paylaştılar!

ABD'de piyasa belirsizliği ne olacak, ne süreç bekliyor? Tahmin eden ekonomist tarih verdi... Şaşırtan detayı

Yerel seçimlerin hemen ardından Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: Bunu yapmazsam şerefsizim

İran Genelkurmay Başkanı açıkladı: İsrail, Şam saldırısından pişman olacak! İran'dan misilleme, o haber

Hatice Kolçak altın borcu olanları üzecek haberi verdi: Gram altını bunu bekliyor, o olduğu an uçacak
Gündem 'Hodri meydan' dedi! Şeyma Döğücü'den 'belediyede jakuzi' iddiasına cevap
Gündem

'Hodri meydan' dedi! Şeyma Döğücü'den 'belediyede jakuzi' iddiasına cevap

Yeniakit Publisher
2024-04-07 00:38:00 -
'Hodri meydan' dedi! Şeyma Döğücü'den 'belediyede jakuzi' iddiasına cevap

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "belediyenin başkanlık katında jakuzi bulunduğu" yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Döğücü, iddianın gerçeği yansıtmadığını, konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

Şeyma Döğücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum. Hodri meydan."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23