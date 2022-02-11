Hodan otu nedir, faydaları nelerdir? Hodan yağı faydaları

Sıkıntıları gideren ve cesareti arttıran hodan otunun diğer adları ıspıt ve kaldirik otudur. Eski çağlarda savaşa giden askerler de cesaret verdiği için bu otu kullanırdı. Yapılan araştırmalar da göstermiştir ki, hodan otu böbrek üstü bezlerini etkileyerek rahatlık hissi uyandırmaktadır

Hodan otu nedir?

Hodan Otu, hodangiller familyasından gelen, çok yıllık bit gurubunda gelir. Suriye başta olmak üzere pek çok yerde yetişir. Genellikle mavi ve beyaz renkli çiçeklere sahiptir. Bazen pembe renkli çiçekler açabilir.

Hodan otu ne işe yarar?

Yaprakları ve gövdesi tüketilen Hodan Otunun sağlığa onlarca faydası bulunur. Cilt hastalıklarından, adet döneminde sıkıntı yaratan ağrılara kadar birçok soruna yol açabiliyor. Hodan Otu doğanın en önemli bitkilerinden birisidir. Uzun yıllardır, alternatif tıp alanında kullanılıyor.

Hodan otunun faydaları

İçinde bolca kalsiyum barındırdığından kemik sağlığını olumlu yönde etkiliyor

İçinde bolca potasyum bulunduğundan kalp ve damar sağlığını koruyor

Tansiyonun normal seviyelerde seyretmesine yardımcı oluyor

İdrar söktürücü özelliği bulunduğundan vücutta oluşan ödemle baş etmede önemli yardımları dokunuyor

Balgamdan kolayca kurtulmaya destek olarak balgam nedeniyle oluşan öksürüklerin de kesilmesini sağlıyor

Boğaz üzerinde balgam sökmek dışında da etkileri olan hodan otu, boğaz ağrılarına iyi geliyor

Vücudun çeşitli yerlerinde oluşan iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı oluyor

Sinir sisteminin düzenli çalışmasına destek vererek sinir ve strese bağlı uykusuzluk, depresyon gibi sorunlara çözüm oluyor

Tohumundan elde edilen yağ, sivilce lekelerinden tutun da çatlaklara ve selülitlere kadar birçok cilt sorununda kullanılıyor

Hodan otu nasıl kullanılır? Hodan otu çayı nasıl yapılır?

Kurutulmuş haline gelirsek hodan otunun kurutulmuşuyla çay yapabilirsiniz. 1 su bardağı kaynar suyun içine 1 yemek kaşığı kadar hodan otu koyun ve bu şekilde yaklaşık 10 dakika demleyin. Ardından süzüp afiyetle için ve faydalarından yararlanmaya başlayın.

Hodan yağı

Hodan çiçeği tohumunun soğuk sıkılması sonucu elde edilen bir yağdır. Yaklaşık olarak 1500 yıldır protein, mineral ve vitamin bakımından zengin olduğu için tıp alanında uzun süre boyunca kullanılmıştır.

Hodan yağının diğer faydaları şunlardır:

Dahili olarak alındığında ruhsal ve zihinsel olarak dinginlik verir.

Baş ağrısına karşı etkilidir.

Antienflamatuar özelliğe sahiptir.

İdrar söktürücüdür.

Ateş düşürücü etkisi vardır.

Bağırsak dostudur.

Bağırsak kurduyla mücadele eder.

Kanı temizler.

Hodan yağı nasıl kullanılır?

Hodan yağı kullanım şekli amaca göre farklılık göstermektedir. Dahili olarak, yani ağız yoluyla kullanılabilir. Genellikle günde 1 çay kaşığı kadar tüketimi önerilir. Bu şekilde kullanımı vücutta oluşan enflamasyon ile mücadele eder.