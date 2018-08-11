Hocası, Emre Akbaba'yı açıkladı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Emre Akbaba'nın transferiyle ilgili flaş açıklama yaptı.

Mesut Bakkal, "Transfer gerçekleşeceğini düşünerek Emre Akbaba olmadan çalıştık. Emre Akbaba çok iyi kaptan, çok iyi karakter. Hazırlık döneminde 7-8 maçı Emre gidecek gibi onsuz oynadık. Bir an evvel bir şeylerin netlik kazanmasını en çok isteyen benim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Emre Akbaba, Mesut Bakkal tarafından Sivasspor maçının 11'ine alınmadı ve yedek bırakıldı.