Hobi olarak başladı, şimdi gelir kapısı oldu

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Selda Karaduman, hobi olarak satın aldığı ineklerden elde ettiği süt ürünleriyle meslek sahibi oldu.

Yaklaşık 2 yıl önce hobi olması amacıyla 2 tane inek satın alan Selda Karaduman, elde ettiği süt ürünlerini fazla olması nedeniyle çevresindekilere satmaya başladı. Gelen taleplerin artması üzerine inek sayısını arttıran Karaduman, Sivrihisar Belediyesi’nin kadın üreticilere verdiği destek sayesinde işletme kurdu. Sekiz inekle günlük süt ve tereyağı ve kaymak gibi ürünler satan Karaduman, ilçede bulunan Arastalar Çarşısı’ndaki dükkanıyla hazırladığı ürünleri vatandaşların sofrasıyla buluşturuyor.



Yoğun talep nedeniyle köydeki komşularından da destek alarak siparişleri yetiştirdiğini söyleyen Selda Karaduman, “İlk başta 2 tane inekle birlikte hobi olarak başladık bu işe. Bir süre sonra elimizde ürünler çok fazla gelmeye başladı. Ben de fazla olanları elimden çıkarmayı düşündüm ve çevremdekilere dağıtmaya başladım. Alım ve satım güzel olunca, sütten gelen parayla tekrar inek aldım. Ondan sonra da 8 tane ineğimiz oldu. Daha sonra başkanımız Hamid bey burayı açmamıza vesile oldu. Günlük inek sütü, tereyağı, kaymak, köy tavuğu yumurtası ve kesimi de yapıyoruz. Yetişemediğimiz zaman da köydeki arkadaşlardan destek alıyorum. Onlar bana destek sağlıyor, ben de maddi anlamda onlara destek sağlıyorum” dedi.