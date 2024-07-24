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Ekonomi Hobi lavanta bahçesi gelir kapısına döndü
Ekonomi

Hobi lavanta bahçesi gelir kapısına döndü

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:40:00 -
Hobi lavanta bahçesi gelir kapısına döndü

Kütahya'da Daşgın çiftinin hobi amacıyla 9 yıl önce kurduğu lavanta bahçesi aradan geçen yıllarda baş gelir kapıları oldu.

İsmail-Emine Daşgın çifti, 9 yıl önce Kütahya merkeze bağlı Aloğlu köyündeki 1,5 dönümlük araziye hobi amaçlı lavanta dikti. Çift, lavanta bahçesini yıllar içerisinde 30 dönüme kadar çıkartarak, üretimi gelir kapısı haline dönüştürdü.

Kütahyalı çift, lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyor.

Emine Bayram Daşgın, “Eşimle 9 yıl önce atalarımızdan miras kalan tarlaya hobi amaçlı olarak lavanta diktik. Daha sonra da bu alanı genişlettik. Şimdi lavantaya ait ne varsa hepsini yapıyoruz. Lavantanın yağını, suyunu, sabunu, buketi, tozu ve tohumu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyoruz" dedi.
İsmail Daşgın ise "Hobimizi işe dönüştürmenin yanı sıra çorak arazileri ekonomiye kazandırmanın bahtiyarlığını da yaşıyoruz” diye konuştu.

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