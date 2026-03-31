Hobi bahçeleri yıkılacak mı? Ak Partili isim yanıtladı

AK Parti, hobi bahçeleriyle ilgili tartışmalara açıklık getirerek mevcut yapıların yıkılmayacağını duyurdu. Parti, yapılacak düzenlemenin tarım arazilerini korumak ve rantın önüne geçmek amacıyla ileriye dönük uygulanacağını belirtti.

Gazeteci Zafer Şahin, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e “hobi bahçeleri yıkılacak” iddialarını sordu. Şahin'in aktardığına göre Güler, kamuoyunda oluşan tartışmalara açıklık getirerek, mevcut yapılar için geriye dönük bir yıkım planının olmadığını vurguladı.

Güler, yapılacak düzenlemenin temel amacının birinci sınıf tarım arazilerini korumak olduğunu belirterek, “Bizim mevcut yapıları yıkmak gibi bir hedefimiz yok. Düzenleme ileriye dönük olacak” dedi.

Özellikle büyük şehirlerde hızla yayılan hobi bahçesi uygulamalarının suistimal edildiğine dikkat çeken Güler, sadece Ankara’da yaklaşık 1000 kooperatifin tarım arazilerini bölerek “hobi bahçesi” adı altında ranta dönüştürdüğünü ifade etti. Bu tür uygulamalara artık müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, hobi bahçesi adı altında kurulan bu alanlara elektrik, su, doğal gaz ve telefon altyapısı sağlayan kurumlara da yaptırım uygulanacak. Güler, bu hizmetleri sağlayan kuruluşlara çeşitli cezaların getirileceğini açıkladı.

Güler, mevcut hobi bahçelerinde imara aykırı durumlar varsa bunun zaten belediyeler ve özel idarelerin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Yeni kanun teklifinin doğrudan mevcut yapıları hedef almadığını yineledi.

Açıklamasında düzenlemenin esas hedefini de ortaya koyan Güler, tarım arazilerinin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu ifade etti. “Tarım topraklarını ranta çeviren ve suistimal eden kişileri engellemeyi amaçlıyoruz” dedi.