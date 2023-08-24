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Gündem HKÜ'den genç girişimciler için kaçırılmayacak fırsat
Gündem

HKÜ'den genç girişimciler için kaçırılmayacak fırsat

Yeniakit Publisher
2023-08-24 16:01:00 -
HKÜ'den genç girişimciler için kaçırılmayacak fırsat

‘Genç Çalışanlar için Girişimcilik Becerilerinin Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi’ projesi faaliyete geçti.

Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı destekleriyle yürütülen "Genç Çalışanlar için Girişimcilik Becerilerinin Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi" projesinin açılışı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Cine Amfi'de gerçekleştirildi.
Açılış programı öncesinde HKÜ kampüsünü gezen 19 farklı ülkeden gelen 45 katılımcı, sonrasında üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen girişimcilik çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu.
"Gençleri girişimciliğin gücüyle buluşturuyoruz"
Girişimcilik ve eğitim alanlarını bir araya getirerek gençlerin kariyer potansiyelinin artırmasının hedeflendiği projenin açılışında konuşan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, üniversitenin girişimcilik faaliyetlerine ve projenin hedefine dikkat çekti. Prof. Dr. Yola, "Bu proje, gençlerimizi yeni fikirlerle buluşturarak onları girişimcilik konusunda cesaretlendirmeyi hedefliyor. Girişimciliğin, gençlerin ve ülkenin geleceği için kritik bir rol oynadığını unutmamalıyız. Projemizin temel amacı, gençlerimize iş dünyasının dinamiklerini daha iyi anlatmak ve onlara girişimcilik alanındaki becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktır. Gençlerimizi yenilikçi düşünmeye teşvik ederek, onların liderlik kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, gençlerimizin uluslararası düzeyde deneyimler paylaşmalarına imkan tanımaktan mutluluk duyuyoruz. Bu proje, iş dünyası ile gençleri daha güçlü bir şekilde buluşturmayı hedeflemektedir. Bu projenin genç girişimciler için fırsatlar oluşturacağına inanıyorum" dedi.
Erasmus Kurum Koordinatörü ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Simge Yılmaz, bu tür uluslararası projelerle gençlerin kariyer yolculuklarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Gençlerimiz, bu projenin getirdiği eşsiz deneyimleri kendi girişimcilik hikayelerine yansıtabilecekler. HKÜ olarak, gençlerimize uluslararası arenada rekabetçi olmaları için gereken araçları sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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