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Gündem HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı
Gündem

HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ankara İl Başkanı Sait Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' demekten çekinmedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 02:56:00 -

ABD'nin beslediği FETÖ terör örgütüne karşı 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimine karşı duran milyonlara Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ankara İl Başkanı Sait Kıran 'hain' dedi.

Karanlık ODA TV çalışanı Meyesser Yıldız'ı ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan HKP Ankara İl Başkanı Sait Kıran, "Gazeteci Müyesser Yıldız'ı cezaevinde ziyaret ettik. Görüşlerimizin birbirine pek çok noktada paralel olduğunu gördük. 15 Temmuz'da iki hain ABD'ci hain yapının kapışması noktasında Müyesser Yıldız'ın da bizimle aynı görüşte olduğunu gördük ve sevindik" diyerek 15 Temmuz'da meydanalara çıkan milyonlara, şehitlere ve gazilere dil uzattı.

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