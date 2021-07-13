Hizmetten kes, araca yatır CHP’li Beşiktaş belediyesi araç saltanatı için 8 birimin kasasına göz dikti

Yolsuzluk iddialarının salgına dönüştüğü ve kişiye özel ihalelerin yandaşlara adrese teslim şekilde peşkeş çekildiği Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kasasının boşaldığı ortaya çıktı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nca hazırlanan 8 Temmuz tarihli raporda, Beşiktaş Belediyesi’ndeki araç saltanatının sürmesi için belediyenin kritik önemdeki 8 müdürlüğün bütçesinden toplam 24 milyon 330 bin liranın kesilerek, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne aktarılması kararlaştırıldı.

Destek hizmeti desteğe muhtaç

Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’a bağlı 7 müdürlükten biri olan ve son dönemde yaşanan kişiye özel ihalelerle ve sülale boyu yağma rezaletiyle gündemden düşmeyen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kasasının sıfırlandığı ortaya çıktı. 2021 Mali Yılı Bütçesi’nin hazırlık aşamasında planlanan ‘Taşıt Kiralanması Giderleri’ için yeterli ödeneği kalmayan Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne, Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı kritik önemdeki 8 müdürlükten kaynak aktarılması kararlaştırıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 8 Temmuz’da hazırlanan raporda, ismi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in akrabası Gülal Erdovan Anıl’ın başında bulunduğu Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 24 milyon 330 bin lira aktarılması teklifi, Belediye Meclisine havale edildi.

Dertleri araç saltanatı

Borç batağına sürüklenen CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki araç saltanatının sürmesi için kamu hizmetlerinin devamı açısından kritik önem arz eden müdürlüklerin bütçesinden kesilerek Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne aktarılacak 24 milyon 330 bin TL’lik ‘Müdürlükler Arası Kaynak Aktarımı’ şu şekilde olacak: Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 12 milyon TL. Temizlik İşleri Müdürlüğünden 6 milyon 500 bin TL. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden 3 milyon 100 bin TL. Fen İşleri Müdürülüğünden 1 milyon 500 bin TL. Bilgi İşlem Müdürlüğünden 610 bin TL. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 300 bin TL. Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 220 bin TL. Zabıta Müdürlüğünden 100 bin TL.

Güney geldi, para suyunu çekti

Öte yandan; ismi Beltaş ve Halk Marketlerdeki naylon fatura yolsuzluğuyla gündeme gelen Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in akrabası Gülal Erdovan Anıl’ın göreve gelmesiyle Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihale sayısında patlama yaşandı. 2019 yılında 8 adet ihalenin gerçekleştirildiği Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde, 2020 yılında yaklaşık 5 katı bir artışla 38 ihale yapıldı. Kamu kurumlarına doğal afet ve salgın hastalıklar sırasında aciliyet gereği diledikleri firmalara davet usulüyle ihale verme imkânı tanıyan 21/B maddesinin devreye sokularak gerçekleştirilen ihalelerin çoğu Güney’in akrabalarına verildi. Güney’in yerine CHP Beyoğlu İlçe Başkanı seçilen Şahin Dil’in şirketine 2 yılda toplam 2 milyon 295 bin 530 TL’lik 5 adet adrese teslim ballı ihale paslandı. Destek Hizmetler Müdürlüğü’nce 22 Nisan 2020’de gerçekleşen “Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas ve Solüsyon Alımı” ihalesi 2 milyon 346 bin TL bedelle Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’ya ait Buket Elektroteknik şirketine, yüzde 0,5 gibi komik bir indirimle peşkeş çekildi. Şişli Belediyesi’nde öğretmen olarak çalışan Güney’in köylüsü Ezgi Bolayır’ın 100 TL sermayeli 42 günlük şirketine paslanan 5 milyonluk “Yemek Hizmet Alımı” halesi de yine Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi.

