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Siyaset Hizmette ‘yavaş’ çalmakta hızlı! Mansur’dan slogan hırsızlığı
Siyaset

Hizmette ‘yavaş’ çalmakta hızlı! Mansur’dan slogan hırsızlığı

Yeniakit Publisher
2024-02-18 13:16:00 -

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sloganını çalmasıyla gündem oldu.

Yenimahalle'de vatandaşlara hitap eden Yavaş, alanda toplanan kalabalığa hitap ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen cümleyi kullandı.

Cemevi açılışında alandakilere hitap eden Yavaş, konuşmasını bitirirken, “Bir olacağız, iri olacağız, diri olmaya devam edeceğiz, hep birlikte Türk milleti olacağız” ifadelerini kullandı. Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran videonun altına “Bir Rabia işareti eksikti” şeklinde yorumlar yapıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Mansur Yavaş’ın sözlerini paylaşarak şunları yazdı:

AK Parti'mizin icraatlarına çöktükleri yetmiyormuş gibi, Cumhurbaşkanımızın sloganlarını da çalıyorlar. CHP'li Mansur Yavaş yüzsüzlükte çığır açtı iyice. Bir slogan bile bulamayacak kadar acizler.

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