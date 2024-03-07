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Gündem Hizmeti bitirdi reklamı getirdi! Ekrem giderayak kasayı boşaltıyor
Gündem

Hizmeti bitirdi reklamı getirdi! Ekrem giderayak kasayı boşaltıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-07 19:53:00 -
Hizmeti bitirdi reklamı getirdi! Ekrem giderayak kasayı boşaltıyor

Reklama dayalı belediyecilik anlayışıyla İstanbul'u yönetmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası için belediye kasasından CHP'ye 980 milyon lira kaynak aktardığı ortaya çıktı.

Yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı.

Belediye başkan adayları vaatlerini açıklarken partiler de kampanyalarına devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından başlattığı "reklamcılıkla yönetim" anlayışı ise son sürat devam ediyor.

İBB'den reklam ve algı yönetimi

Hizmet yerine reklam ve algı yönetimi ile kendini pazarlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehirdeki temel sorunlara etkili çözümler sunma noktasında yetersiz kaldı.

AK Parti belediyeciliği döneminde elde edilen kazanımlar ise ya durduruldu ya da dönüştürülerek CHP'li yönetime mal edildi.
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Her gün yeni detaylar

Ekrem İmamoğlu yönetiminin hizmet yerine paraları reklama ayırmasıyla ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

'İsrafı bitirdik' algısı

Kendinden önceki dönemi israfla suçlayan İmamoğlu, "israfı bitirdik" algısı için adeta İBB bütçesini boşalttı.

Ekrem İmamoğlu’nun ‘İsrafı bitirdik’ kampanyası için 18 Ocak - 3 Mart tarihleri arasında; Televizyon ve dijital medyada 250 milyon TL, açıkhava reklamlarında 100 milyon TL olmak üzere toplam 350 milyon TL harcadığı ifade edildi.

İBB'den CHP'ye kaynak

İmamoğlu yönetiminin şimdi ise CHP'ye İBB üzerinden kaynak aktardığı ortaya çıktı.

980 milyon TL aktarıldı

Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden tek seferde 980 milyon TL aktarıldı.

Vatandaşlar tepkili

İstanbul için kullanılması gereken tutarın İmamoğlu'nun seçim çalışmaları için kullanıyor olmasına vatandaşlar sert tepki gösterdi.

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