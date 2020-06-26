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Gündem

Hizmete gelince 'para yok'... Ekrem İmamoğlu şovu böyle savundu

İBB Başkanı olduğundan beridir sürekli tasarruf edebiyatı yapan CHP’li Ekrem İmamoğlu, elin gavurunun çizdiği 770 bin sterlinlik Fatih Sultan Mehmet tablosu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 13:46:00 -
Hizmete gelince 'para yok'... Ekrem İmamoğlu şovu böyle savundu

İBB Başkanı olduğu dönmeden beri sık sık tasarruf edebiyat yapan ancak elinin gavurunun çizdiği bir tablo için İstanbul halkının 6 buçuk milyon lirasını çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu gelen tepkileri hiçe sayarak Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ile ilgili açıklama yaptı.

Londra'da yapılan müzayede ile 770 bin sterline alınan elin gâvurunun çizdiği Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. İnşallah nice yüz yıllar İstanbul'da yaşamaya devam edecek" dedi.

İmamoğlu, "Mutluyuz. Bellini'nin gerçekten önemli bir tablosunun, bize ait aslında bir anının, Fatih Sultan Mehmet'e ait bir tablonun yakıştığı yer, elbet İstanbul'dur’’ ifadelerini de kullandı.

"Çok onur duydum"

Yakışan; İstanbul halkının, hatta bütün dünyanın gelip, o muhteşem komutanı, padişahı görmek isteyeceği bir alanda ziyaret etmesidir. Bu noktada; satışa çıktığını duyunca çok heyecan duydum ve hemen arkadaşlarıma, süreci incelemeleri için talimat vermiştim. Bugün de belediyemize ait bir şekilde sonuçlanması, beni çok mutlu etti. Çok onur duydum.

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Yorumlar

Putsavar

Seçimden önce yasin show fatihin kabrinden tekmeden sonra portre show. Karnımız tok kardeşim. Ya icraat ya defol.
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Putsavar

GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK TÜRK FATİH SULTAN MEHMET İN MİLLİ DEĞERİNİ BU ÜLKEYE GETİREN KİM OLURSA OLSUN TAKDİR EDERİM.BU TABLOYU ÜLKEMİZE KAZANDIRAN HER KİMSE ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN.
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