Hizmete gelince 'para yok'... Ekrem İmamoğlu şovu böyle savundu

İBB Başkanı olduğu dönmeden beri sık sık tasarruf edebiyat yapan ancak elinin gavurunun çizdiği bir tablo için İstanbul halkının 6 buçuk milyon lirasını çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu gelen tepkileri hiçe sayarak Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ile ilgili açıklama yaptı.

Londra'da yapılan müzayede ile 770 bin sterline alınan elin gâvurunun çizdiği Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. İnşallah nice yüz yıllar İstanbul'da yaşamaya devam edecek" dedi.

İmamoğlu, "Mutluyuz. Bellini'nin gerçekten önemli bir tablosunun, bize ait aslında bir anının, Fatih Sultan Mehmet'e ait bir tablonun yakıştığı yer, elbet İstanbul'dur’’ ifadelerini de kullandı.

"Çok onur duydum"

Yakışan; İstanbul halkının, hatta bütün dünyanın gelip, o muhteşem komutanı, padişahı görmek isteyeceği bir alanda ziyaret etmesidir. Bu noktada; satışa çıktığını duyunca çok heyecan duydum ve hemen arkadaşlarıma, süreci incelemeleri için talimat vermiştim. Bugün de belediyemize ait bir şekilde sonuçlanması, beni çok mutlu etti. Çok onur duydum.