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Yerel Hizmet tiyatrosunda bugün! Parke taşı üzerine asfalt döktüler bir de hizmetmiş gibi paylaştılar
Yerel

Hizmet tiyatrosunda bugün! Parke taşı üzerine asfalt döktüler bir de hizmetmiş gibi paylaştılar

Zonguldak'ta Çaycuma Belediyesi'nin parke taşı üzerine asfalt döktüğü çalışmayı sosyal medya hesabından hizmetmiş gibi paylaşması tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 07:38:00 - 2022-12-18 08:20:56
Hizmet tiyatrosunda bugün! Parke taşı üzerine asfalt döktüler bir de hizmetmiş gibi paylaştılar

CHP’li Çaycuma Belediyesi, parke üzerine sıcak asfalt yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından “Yeni Mahalle Yemen Sokak ile Sarıkaş Yaya Köprüsü arası asfaltlanan yol hizmete açıldı” şeklinde paylaşım yaparak duyurdu.

İHA'nın haberine göre; yol çalışmaları yapımına kış ayında da devam eden Çaycuma Belediyesi parke taşlarının üzerine sıcak asfalt döktü. Parkeleri sıcak asfaltla kullanılmaz hale getiren belediyenin "O sokağın alt yapısı tamamlandı mı?", "Parkeler başka bir yerde değerlendirilse mi?" sorularına vereceği cevap merak konusu oldu.

Mahalleli ise "Önceki hali daha iyiydi.", "Siz hiç hizmet etmeyin daha faydalı olursunuz." diyerek tepki gösterdi.

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