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Siyaset Hizmet sunamayan İmamoğlu, Murat Kurum korkusundan her yolu deniyor!
Siyaset

Hizmet sunamayan İmamoğlu, Murat Kurum korkusundan her yolu deniyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-02 02:41:00 -
Hizmet sunamayan İmamoğlu, Murat Kurum korkusundan her yolu deniyor!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uykularını kaçırmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında projelerini anlattı.

Kurum, TOKİ'nin İstanbul'daki çalışmalarına değindiği bölümde, Anadolu Yakası'ndaki Kadıköy, Ataşehir ve Üsküdar’ı sıraladıktan sonra en üst noktadaki Beykoz ilçesine geçti. Murat Kurum, Beykoz'u, Ataşehir'e göre "karşı taraf" ifadesiyle tanımladı.

Kurum, "Kadıköy'de 15 bin konutluk şantiyenin bugün bitme aşamasına geldiğini görürsünüz. Üsküdar'da, Kirazlıtepe'de bizim eserimizi görürsünüz. Ümraniye'ye gittiğinizde bizim dönüşüm projemizin yürüdüğünü görürsünüz. Ataşehir'e baktığımızda, konutların yükseldiğini görürsünüz. Geçelim karşıya; Beykoz'un bütün mülkiyet sorununun Bakanlık nezdinde çözülmüş. Beykoz Tokatköy'deki dönüşümü görürsünüz." dedi.

Murat Kurum'un Beykoz'u Avrupa Yakası'nda dediğini iddia eden İmamoğlu'nun fonladığı medya yaptığı haberlerle komik duruma düştü.

İstanbul dışında her işle uğraşmasından dolayı insanlara sunacak bir hizmeti olmayan İmamoğlu, Kurum'u "gaf" yaptığı iddiasıyla hedefe koydu.
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İmamoğlu konuşmasını, fonladığı medya kuruluşlarına servis ettirdi.

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