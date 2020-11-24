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Aktüel Hizmet Şeref Belgesi'ni 33 yıl önce öğrencisi olan Şırnak Valisi'nin elinden aldı
Aktüel

Hizmet Şeref Belgesi'ni 33 yıl önce öğrencisi olan Şırnak Valisi'nin elinden aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:55:34 -
Hizmet Şeref Belgesi'ni 33 yıl önce öğrencisi olan Şırnak Valisi'nin elinden aldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen programda emekli öğretmenlerden Mehmet Hıdır Oktaykaan'a Hizmet Şeref Belgesi'ni 33 yıl önce öğrencisi olan Vali Ali Hamza Pehlivan takdim etti.

Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı Seyir Terası'nda program düzenlendi.

Programda emekli olan öğretmenlere Vali Pehlivan tarafından Hizmet Şeref Belgesi verildi.

Pehlivan'ın belge verdiği eğitimcilerden biri de Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 33 yıl önce öğrencilik yıllarında İngilizce öğretmeni olan Oktaykaan oldu.

Yıllar sonra yolları Şırnak'ta kesişen Oktaykaan belgesini Vali Pehlivan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı.

Oktaykaan Hizmet Şeref Belgesi'ni öğrencisinin elinden almanın onur ve gururunu yaşadığını belirtti.

Vali Pehlivan yaptığı konuşmada, yıllar sonra öğretmeniyle buluşmasının güzel bir duygu olduğunu söyledi.

"Yıllar önce talebe iken hocam Çamlıhemşin'e gelmişlerdi. Belli bir süre İngilizce derslerimize girdiler. Kaderin cilvesi aradan yıllar geçti, tayinimiz Şırnak'a çıktı ve burada karşılaştık, bir araya geldik ve emeklilik beraatını da vermek bizlere nasip oldu." diyen Pehlivan, öğretmenlerin hayat yolunda rehber olduğunu aktardı.

Pehlivan, "Bugünlere gelinmesinde, bilgi edinilmesinde, ahlaki, milli ve manevi değerler ile hayatın öğrenilmesinde öğretmenlerimizin şüphesiz hepimizin üzerinde emeği çoktur. Öğretmenlerimiz ülkemiz, toplumumuz, yarınlarımız için eğitim neferlerimiz olarak en büyük güç kaynaklarımızdan. Öğretmenlerimiz nesillerimizi yetiştiriyor ve bu sayede geleceğe çok daha güvenle ve umutla bakıyoruz." diye konuştu.

Programda daha sonra aday öğretmenler yemin etti.

Şiirlerin okunduğu, müzik dinletisinin sunulduğu program resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.


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