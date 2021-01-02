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Ekonomi Hizmet noktası genişliyecek! ‘Altın Günleri’nde Faz 2’ye geçiliyor
Ekonomi

Hizmet noktası genişliyecek! ‘Altın Günleri’nde Faz 2’ye geçiliyor

İstanbul Altın Rafinerisi tarafından, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik geliştirilen Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) kapsamında, 2020 yılı tamamlanırken 5 banka ile 37 ilde toplam 105 Altın Değerleme Noktası’nda (ADN) 5 bine yakın işlem yapıldığı belirtilerek, “Güvenle çalışan bankalarla entegre özel yazılımımızın Faz 2 uygulamasına 2021 yılında geçeceğini gururla paylaşmak isteriz” ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:29:00 -
Hizmet noktası genişliyecek! ‘Altın Günleri’nde Faz 2’ye geçiliyor

İstanbul Altın Rafinerisi’nden yapılan açıklamada, İstanbul Altın Rafinerisi’nin yıllardır baş koyduğu yolda, halkın yastık altında atıl kalan altınlarını güvenle banka hesaplarına aktarabilecekleri, altınlarını altın olarak korumaya devam edecekleri, bir yandan katma değer sağlarken diğer yandan ülke ekonomisinin canlanmasına fayda sağlayacakları yöntemleri hayata geçirmek için çalıştığı belirtildi.

5 bin işlem yapıldı

10 yıldır 12 banka ile yürüttükleri Altın Günleri uygulamaları devam ettirilirken, bir yandan da halkın istediği zamanda istediği yerde ve tüm Türkiye’de aynı güvenilir değerlendirmeye tabi olarak altınlarını banka hesaplarına aktarabilecekleri bir sistem geliştirdikleri, KADSİS isimli bu sistemi 2020 Temmuz ayında uygulamaya aldıkları, başta 3 banka ile başlayan bu sistemin Faz 1 çalışmalarının tamamlanmakta olduğunun geçen aylarda birçok farklı mecrada duyurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “2020 yılını tamamlarken KADSİS projesi kapsamında, 5 banka ile 37 ilde toplam 105 ADN’de (seçilmiş kuyumcuda) 5 bine yakın işlem yapıldığını ve güvenle çalışan bankalarla entegre özel yazılımımızın Faz 2 uygulamasına 2021 yılında geçeceğini gururla paylaşmak isteriz. Hedefimiz 2021 yılında tüm Türkiye’de il ve ilçelerimizde 1.000’e yakın noktada halkımıza hizmet vermek, daha fazla sayıda bankanın katılımı ve yeni eklenecek avantajlarla KADSİS projesini ülkemizin ekonomisine katkıda bulunacak en önemli ‘tasarruf’ yöntemlerinden biri haline getirmektir.”

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