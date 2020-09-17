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Ekonomi Hizmet ihracatçılarına da ‘Kolay Destek’ kapısı açıldı
Ekonomi

Hizmet ihracatçılarına da ‘Kolay Destek’ kapısı açıldı

Aracısız ve ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunan kolaydestek.gov.tr, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) girişimleriyle, hizmet sektörlerine de yön gösteren bir içerik kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:52:00 -
Hizmet ihracatçılarına da ‘Kolay Destek’ kapısı açıldı

Kolay Destek web sitesi (kolaydestek.gov.tr) üzerinden artık hizmet ihracatçılarına yönelik Genel Destek programı ve Markalaşma desteklerine ilişkin detaylara da ulaşılabilecek. HİB Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, Türkiye’nin en önemli gelir kalemlerinden birisi olan hizmet ihracatı alanında faaliyet gösteren firmaları geliştirmek ve yeni pazarlara açılmalarında yönlendirici olmak bakımından Kolay Destek web sitesinin çok yararlı olacağına inandıklarını belirtti. Aycı şöyle devam etti: “Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme modeli ile uzun dönemli kalkınma hedeflerine ilerlemesi yolunda önemli bir adım olan ‘Kolay Destek’ web sitesi, son derece yenilikçi ve faydalı bir adım. Hizmet ihracatı dünya ticaretindeki payını genişletirken, ülkemizin ihracat kalemleri içinde de her geçen yıl daha geniş bir yer alıyor. Bu nedenle dış ticaret dengesine önemli katkı yapan, ekonomimize katma değer sağlayan hizmet ihracatının bu projede de göz önünde bulundurulması için Bakanlığımızla yakın temaslarda bulunduk. Yapılan kapsamlı çalışma için Ticaret Bakanlığımıza tüm hizmet ihracatçıları adına teşekkür borçluyuz.”

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