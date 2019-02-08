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‘Hizmet için yola devam’ kararı alan Fatma Şahin, vizyon projelerini açıkladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bir dönem daha aday olan ve halihazırda bu görevde bulunan Fatma Şahin, 5 yıllık dönemde yaptıklarını ve seçildiği takdirde yapacaklarını anlattı.

08 Şubat 2019 Cuma 22:47
‘Hizmet için yola devam’ kararı alan Fatma Şahin, vizyon projelerini açıkladı

ADEM ŞAHİN - Amacının, doğup, büyüdüğü ve yaşamını borçlu olduğu Gaziantep’e hizmet etmek olduğunu anlatan Şahin, ilk olarak 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen icraatları şöyle özetledi: ● Gaziantep’in 2040 yılına kadar öngörülen ulaşım gereksinimlerine göre ulaşım nazım planını tamamlayarak yeni dönemde yaşama geçireceğiz. ● Daha yüksek katma değer üretmek için kentimizdeki yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz, yatay kentleşme ile daha insani ve kaliteli bir yaşam inşa edeceğiz. ● Kentimizin hak ettiği gurme kültürü ve turizminden daha fazla pay almasını sağlayacağız. Sporda, sanatta da hak ettiğimiz yere gelmek zorundayız. ● Tarım ve gıda sektörlerini yeni OSB’de buluşturacağız. ● Antep’i Gazi dedelerimizin ve şehitlerimizin anısına yakışan bir kent yapmaya devam etmek istiyoruz. Gaziantep öyle bir kent olacak ki, başka kentlere göç eden hemşehrilerimiz de geri gelmek için can atacaklar. Şahin, enerji üretiminden kentsel düzenlemelere, alt yapıdan trafi ğe, su ve kanalizasyondan kültürel çalışmalara kadar çok geniş bir alandaki projelerini de tek tek anlattı. Hemşehrilerinden bir dönem daha oy isteyen Fatma Şahin, amacının daha güzel, gelişmiş bir Gaziantep bırakmak olduğunu dile getirdi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 22:47
  1. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı

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