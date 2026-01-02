  • İSTANBUL
Hizmet dediler çile çektirdiler! Arnavutköy'de İSKİ skandalı: İflas eden müteahhit mahalleyi savaş alanına çevirip kaçtı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yaklaşık iki ay önce büyük umutlarla başlatılan İSKİ altyapı çalışması, tam bir mahalle kabusuna dönüştü.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde iddiaya göre, İSKİ tarafından yaklaşık iki ay önce başlatılan altyapı çalışması yarım kaldı. Yahya Kemal Caddesi, Doruk Sokak ve Ceren Sokak üzerinde yürütülen çalışmanın, müteahhit firmanın iflas etmesiyle durduğu öne sürüldü. Çalışma yarım kalırken kazılan yolların, derin çukurların ve yol kenarlarına bırakılan boruların hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde iddiaya göre iki ay önce başlayan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) çalışması, mahalle sakinleri için çileye dönüştü. Bir süre çalışan İSKİ çalışanlarının bir daha mahalleye uğramadığı öne sürüldü. Mahalle sakinleri iki aydır devam eden mağduriyet nedeniyle yetkililerden çözüm beklediklerini söylerken, İSKİ'ye ait boruların ve ekipmanların da yol kenarlarında bırakıldığı görüldü.

 

'Normal, tertemiz bir sokaktı, şimdi geçilmiyor'

Mahalle sakini Ramazan Miraç Kılıç, 'Buraları mahvettiler, üç dört metre derinlikte kazdılar. Yağmur yağdığında çamur içinde kalıyoruz. Çocuklar okula gidip gelirken zorlanıyor. Normal, tertemiz bir sokaktı, şimdi geçilmiyor. İki aydır ne gelen var ne giden. Yarım yamalak bıraktılar, gittiler' dedi.

 

'İSKİ yapmazsa Arnavutköy Belediyesi yapacak'

Mahalle Muhtarı Ercan İka ise, konuyla ilgili defalarca başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek şöyle konuştu:

'İSKİ Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından iki ay önce kazı yapıldı. Borular değiştirildi ama yol bu şekilde bırakıldı. Defalarca şikayet ettik, kimse ilgilenmiyor. Vatandaş mağdur. Arabalar geçemiyor, çocuklar okula gidemiyor. Müteahhitin iflas ettiğini öğrendik. Arnavutköy Belediyesi ile de görüştük, eğer İSKİ onarımı yapmazsa belediyenin üstleneceği söylendi.'

 

Mahalledeki yolların bozuk hali ve bırakılan borular dron kamerasıyla da görüntülendi.

