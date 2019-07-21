Hızlıca kilo vermenize yardımcı olacak 3 temel kural!

Neredeyse herkesin derdi kilosu... Kilo almak kolay ancak hızlıca alınan kilolardan kurtulmak bir hayli zor. Fazlalıklardan kurtulmanın zor olmasının sebebi ise motivasyon eksikliği ve bilinçsiz beslenme. Şayet hızlıca fazlalıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız; yapmanız gereken doğru adımları izlemek. İşte, hızlıca kilo vermek için uygulayacağınız adımlar...

1. Şeker ve karbonhidrata son

Hızlıca kilo vermek istiyorsanız beslenmenizden şeker ve karbonhidratı çıkarmanız gerekiyor. Karbonhidratı kestiğiniz zaman vücudunuz enerji için yağları yakmaya başlar. Bu da kilo vermenize yardım eder. Şeker ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmekten vazgeçtiğinizde daha az acıktığınızı fark edeceksiniz.

2. Protein ve sebze tüketin

Günlük beslenme listenize protein ve sebze eklediğiniz zaman karbonhidrat tüketiminiz hızlıca azalacaktır. Protein tüketimini arttırdığınızda metabolizma hızının da arttığı bilimsel bir gerçek.

3. Spor

Yediğinize, içtiğinize önem gösteriyor olmanız tek başına yeterli olmayacaktır. Bu nedenle kilo vermek için yaşamınıza biraz hareket katmanız önemli. Haftanın üç günü 45 dakikalık yürüyüşler yapmanız bile kilo verme hızınızı bir hayli arttıracaktır.